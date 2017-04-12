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صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

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صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

التحرير

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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "المنظومة الأمنية المصرية التي تلقت انتقادات لاذعة في الأيام الأخيرة من قبل الأقباط؛ بسبب الهجمات على الكنائس، ستجد نفسها مضطرة قريبا لمواجهة تحديين إضافيين؛ ألا وهما صلوات العيد المسيحي المقبل، والذي سيحل نهاية هذا الأسبوع، ويستمر حتى يوم الأحد، أما التحدي الثاني فهو زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمصر نهاية شهر إبريل الحالي".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الفاتيكان" أعلن الأحد، بعد ساعات من الهجومين على كنيستي طنطا والإسكندرية، عدم وجود تغييرات فيما يتعلق بمسار البابا وبرنامجه في ، وأن زيارته للقاهرة هدفها نقل رسالة السلام.

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وقالت إن "في غضون ذلك يتم إقامة صلاة بمنطقة الناصرة في إسرائيل؛ من أجل ضحايا العمليات الإرهابية بمصر، بمشاركة زعماء الطوائف والكنائس بالمدينة، وبالأمس أقيمت صلاة ومسيرة من أجل الضحايا في الكنيسة الكاثوليكية بمنطقة حيفا الإسرائيلية".

وختمت "بعد العمليات الإرهابية، عزز القوات المصرية من نشاطها في منطقة شمال سيناء، وخلال اليومين الأخيرة كان هناك تقارير عن تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابة بمنطقتي العريش ورفح بشمال سيناء، ووفقا لمصادر أمنية مصرية، قتل 7 مسلحين كانوا في طريقهم للقيام لعمل إرهابية بمنطقة تتعلق بالأقباط".

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التحرير

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