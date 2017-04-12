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بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط

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بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط

التحرير

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شيع مئات من أهالى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، جثمان الرائد أحمد النمر، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، إلى مثواه الأخير.

مراسم التشييع

حضر مراسم التشييع اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، وعديد من القيادات الأمنية بالمديرية وزملائه من الضباط بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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تشييع

وأصيب الضابط الراحل بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ من أحد زملائه بالمكتب عقب عودتهما مباشرة من حملة أمنية مكبرة على إحدى قرى مركز الغنايم.

تشييع الجثمان

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التحرير

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