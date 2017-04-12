بالصور.. وزيرة التضامن وعلماء دين يزورون رجال الشرطة المصابين

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كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد

زارت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، رجال الشرطة المصابين جراء مشاركتهم في العمليات الأمنية في سيناء بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة.

وأكدت الوزيرة، أن زيارتها للمصابين جاءت تقديراً واعتزازاً بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحفظ أمن الوطن وإستقراره، وتضامناً مع ما يبذله رجال الشرطة من جهود في سبيل حماية مقدرات الوطن، متمنية الشفاء العاجل لهم، والعودة لاستكمال دورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية البلاد من المخاطر.

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من جانبهم، أكد المصابون أن تلك الزيارات تعبر عن تقدير الشعب المصري لتضحياتهم، موجهين الشكر للوزيرة الشكر، وأكدوا عزمهم استكمال واجبهم الوطني لحماية أمن وأمان الوطن.

كما زار وفد من القساوسة برئاسة سكرتير البابا تواضروس وعدد من مشايخ وقيادات مشيخة الأزهر، رجال الشرطة المصابين فى حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذين يتلقون العلاج بمستشفى هيئة الشرطة بالمحافظة، حيث أعرب المصابون عن تقديرهم للزيارة، وأكدوا أن المحاولات "الخسيسة" الساعية لهدم الوطن، لن تثنيهم عن استكمال أداء رسالتهم.