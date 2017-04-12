رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء مدحت الأعصر، رئيس شركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأربعاء، إن الشركة وردت أمس ما يقرُب من 20 طن من الأسماك إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح الكميات المُتفق عليها وفقًا للبروتوكول الموقع من قِبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية على دفعات.

وأضاف "الأعصر" في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر طرح حوالي 400 طن من الأسماك خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه يصعب تحديد الكمية التي ستطرح بكل دفعة، نظرًا لأن الأمر يتوقف على قدر إنتاج أحواض الأسماك، فيما أكد استمرار الدفعات حتى انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق.

ووقعت وزارة الزراعة بروتوكولًا مع وزارة التموين ينص على توريد كميات الأسماك التي يتم توفيرها من قبل وزارة الزراعة، متمثلةً في هيئة الثروة السمكية وطرحها في منافذ وزارة التموين، بأسعار مناسبة للحد من انفلات أسعار الأسماك بالأسواق ومواجهة الغلاء الغير مبرر في سوق الأسماك.

ومن المفترض أن يساهم البروتوكول في تخفيض أسعار الأسماك، حيث سيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، فضلًا عن طرح أسماك البلطي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، ونمرة 4 بسعر 5 جنيهات.​