رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

كتب - أحمد مسعد:

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي، إن إعلان وزارة التموين تسليم مستحقات المزارعين بالمحافظات في غضون 72 ساعة من التوريد "كلام في ظاهره جيد وفي بطنة كارثي" على حد تعبيره.

وأضاف الشراكي، في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه توجد حالة من التشابك وعدم الفهم لدى مزارعي القمح من قرار توزيع الشيكات على الفلاحين من قِبل البنوك، متسائلًا: "ما ألية تطبيق استلام المزارعين لحقوقهم من بيع المحصول؟ وهل سيم وضع الاسم بالشيك أم سيتسلم الجميع شيكات بدون أسماء مما يفتح بابًا للتلاعب؟".

وطالب رئيس جمعية الاستصلاح الزراعي أن يكون الشيك موجهًا باسم المزارع ذاته.

وأكد رئيس الجمعية أن تعيين نفس الأشخاص الذين قاموا بعملية استلام المحصول خلال العام الماضي، من جديد فتح باب الشك لدى الفلاحين في ضبط منظومة التوريد.

كانت الحكومة أعلنت عن ضوابط لتسلم القمح من المزارعين، الذي من المفترض أن يكون منتصف شهر أبريل الحالي، حيث من المفترض توريد 4 ملايين طن طبقاً للمساحة المنزرعة هذا العام، والتي صدر بها تقرير رسمي من وزارة الزراعة للحصر النهائي، والتي تمثلت في 3 ملايين و135 ألفاً و735 فداناً.

وتخوف الشراكي من تكرار أزمة الأرز في موسم توريد القمح، نظرًا لفارق السعر بين الحكومة والتجار.​