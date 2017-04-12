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إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

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إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام عبد الباسط،

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإغلاق مستشفى الفتح الإسلامي بالباجور لمدة شهر، لمخالفة الاشتراطات الطبية وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم توافر التجهيزات الطبية وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة لجميع العاملين بقسم التمريض.

كما وافق محافظ المنوفية على إغلاق جناح العمليات وعيادة الأسنان بمستشفى الشروق بقويسنا، كون العيادة تعمل بدون ترخيص ومخالِفة لإجراءات مكافحة العدوى بغرفة العمليات واستخدام غرفة الإفاقة كمخزن.

جاء ذلك بناء على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

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