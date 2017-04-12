شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

كتبت- ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد مظلة مشروع "المعلمون أولًا" ليشمل التدريب المهني لمعلمي مدارس التعليم الفنى، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تحديث وتطوير منظومة التعليم الفني.

وصرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في 5 محافظات كبداية، بواقع محافظتين في الصعيد، وثلاث محافظات في الوجه البحري، وبواقع 20 مدرسة في كل محافظة بإجمالى 100 مدرسة، وبواقع 6 مدرسين لكل مدرسة بإجمالى 600 مدرس.

وصرح الجيوشي بأن المشروع سيشمل الطلاب لأول مرة باختيار أربعة مدارس كبداية لتطبيق البرنامج على طلابها، وهو ما يعتبر تطور يحتذى به لأن البرنامج لم يشمل طلاب التعليم العام بعد.​