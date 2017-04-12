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طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

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طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

مصراوي Masrawy

نظام البوكليت

كتبت - ياسمين محمد:

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث، اليوم الأربعاء، الامتحانات التجريبية في مواد: الأحياء، الجغرافيا، والجبر والهندسة الفراغية، بنظام البوكليت.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الامتحانات عبر موقعها الرسمي، من خلال الرابط التالي:http://moe.gov.eg/exams_2017/exams3.html
وتستمر الامتحانات التجريبية حتى 23 أبريل المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بضرورة حضور الامتحانات التجريبية، باعتبارها محاكاة للامتحانات النهائية المقرر انطلاقها في 4 يونيو المقبل، للوقوف على مستواهم، وإبداء ملاحظاتهم لأخذها في الاعتبار.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أبرز ملاحظات الطلاب على الامتحانات التجريبية، زيادة المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة، خاصة بسؤال التعبير بمادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ هذه الملحوظات في الاعتبار عند وضع الامتحانات النهائية.

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