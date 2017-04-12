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قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير

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قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير

مصراوي Masrawy

محافظة الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال المحاسب سباعي عبد الرحمن، رئيس مدينة أبو كبير في الشرقية: "إن عدد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم بالدائرة السابعة، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، وصل حتى الآن إلى 25 ألف و303 ناخبين، لشغل مقعد الدكتور علي المصيلحي الذي استقال من منصبه عقب توليه حقيبة وزارة ".

وأضاف سباعي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن اللجان الانتخابية بمدينة أبو كبير سجلت حضور 4 آلاف و50 ناخبًا، فيما سجلت الوحدة المحلية بالحصوة ألفين و428 ناخبًا، وألف و500 ناخب بهربيط، و800 ناخب بأولاد موسى، و4 آلاف و375 ناخبًا ببني عياط.

وسجلت لجان الوحدة المحلية بطوخ 5 آلاف و200 ناخب، والرحمانية 4 آلاف و200 ناخبًا، ومنشية رضوان و2750 ناخبًا، بإجمالي أصوات بلغ 25 ألف و303 صوت انتخابي حتى الآن.

وشهد اليوم الأول للعملية الانتخابية، إدلاء ما يقرب من 10 آلاف ناخب بأصواتهم من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 128 لجنة انتخابية، حيث بلغت نسبة التصويت 4.5%.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبد الله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبد الهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبد المعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبد العزيز زكي، عميد بالمعاش، والشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".

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