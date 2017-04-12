بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

بدأت الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، اليوم، ترميم وإصلاح بوابة الكنيسة المرقسية والمبان والمحلات المجاورة لها، المتضررة من التفجير الإرهابي، الذي استهدف الكنيسة، الأحد الماضي.

وبدأت عناصر من الشعبة الهندسية للقوات المسلحة وضع "السقالات" على بوابة الكنيسة المرقسية وواجهات المحلات والمنازل المجاورة لها، لرفع كفاءتها وإصلاح الأماكن المتضررة فيها، للانتهاء منها قبل عيد القيامة المجيد.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن لجنة هندسية تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية عاينت المباني والمحال المتضررة جراء التفجير، قبل بدء ترميمها.

وكان انتحاري قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية، خلال قداس أحد السعف، ما أسفر عن استشهاد 17 شخصا وإصابة ٤٨ آخرين، تم نقلهم لمستشفيات الأميري الجامعي والشرطة ومصطفى كامل العسكري.