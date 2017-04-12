بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شنت إدارة مرور أسيوط، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة في الشوارع والميادين، لإحكام السيطرة الأمنية بمدينة أسيوط ومراكزها المنتشرة بالقطاع الجغرافي.

وأشار اللواء جمال وهبي، مدير إدارة المرور بأسيوط، إلى استمرار الحملات المرورية بصفة يومية بالشوارع والميادين لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة، لإعادة المظهر الحضاري بالشارع الأسيوطي.

وأضاف مدير إدارة المرور إلى أن الحملات المرورية لرفع السيارات استهدفت شوارع ومناطق (النميس، الجمهورية، الخزان، ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقاً"، ميدان المجذوب) والشوارع المتفرعة منها.