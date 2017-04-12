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بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

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بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

مصراوي Masrawy

الفسيخ النبراوي

مصراوي -

مع اقتراب يوم شم النسيم، تشهد محال "الفسيخ" إقبالاً غير مسبوق، كونه الأكثر طلباً خلال أعياد الربيع.

ولا يقتصر الإقبال من قبل عشاق "الفسيخ" على المحال فقط، بل تشتهر بعض المناطق في الأقاليم والمحافظات بكونها مركزاً لصانعي الفسيخ، لعل أشهرها مدينة نبروه في المنصورة.

وتجولت عدسة "مصراوي" في نبروه حيث التقت بابن صاحب أحد أقدم صانعي الفسيخ في ، والذي أوضح طريقة تمليح السمك، كما نشاهد في الفيديو التالي:

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مصراوي Masrawy

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