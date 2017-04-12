«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري

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أُسدل الستار عن الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز، أمس الثلاثاء، عقب إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين، صافرته معلنًا نهاية مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، بستاد برج العرب، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وشهدت الجولة تسجيل 11 هدفًا في 7 مباريات، انتهت جميعها بالفوز، بستثناء لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت الـ 6 انتصارات كما يلي ( الداخلية 0-1 النصر للتعدين، وادي دجلة 2-0 الشرقية، المقاولون العرب 0-2 مصر للمقاصة، أسوان 1-0 طلائع الجيش، الزمالك 0-2 إنبي، الاتحاد السكندري 0-1 الأهلي، فيما يتبقى لقائين مؤجلين من الجولة (طنطا × المصري البورسعيدي - الإٍسماعيلي × سموحة)، بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

الجولة لم تبح بالكثير من التغيرات على جدول الترتيب حيث ظل الأهلي متصدرًا بـ 61 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني (54 نقطة)، والمصري البورسعيدي ثالثًا برصيد 43 نقطة، والزمالك رابعًا بـ 40 نقطة، بفارق الأهداف عن سموحة الخامس.

في المقابل على مستوى الهبوط، ظل الشرقية أخيرًا في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، وقبله النصر للتعدين في المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة، وحل الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الـ 15 بـ 18 نقطة، بينما يأتي في المركز الـ 14 طنطا برصيد 21 نقطة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» أبرز ظواهر وأرقام الجولة الـ 24 في «الدوري الممتاز»:

انتفاضة خط النص

شهدت الجولة تسجيل 11 هدفًا في 7 مباريات، وكان للاعبي خط الوسط نصيب الأسد من تلك الأهداف حيث سجل لاعبي "خط النص" 7 أهداف من مجموع الـ 11، بواقع هدف لـ عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في مرمى الاتحاد، وهدفين للاعبي وسط وادي دجلة (عمر مرموس ومحمد هلال) في مرمى الشرقية.

كما سجل أحمد الشيخ، لاعب وسط المقاصة هدف في مرمى المقاولون العرب، وسجل حمدي فتحي لاعب وسط بتروجت في مرمى الإنتاج الحربي، علاوة على تسجل لاعبي وسط إنبي (محمود قاعود ومحمد حمدي زكي) في مرمى الزمالك.

صيام تهديفي ورقم قياسي سلبي

كانت الهزيمة بهدفين نظيفين للزمالك أمام إنبي، بابًا لفتح العديد من الأرقام السلبية للقلعة البيضاء، من بينها أن الفارس الأبيض تلقى لأول مرة منذ نحو 50 عامًا بالدوري 4 هزائم متتالية بعد أن خسر أمام مصر المقاصة وسموحة والشرقية وإنبي على الترتيب.

كما صام الفارس الأبيض عن هز الشباك لرابع مباراة على التوالي في مسابقة الدوري، ولم يسجل أي هدف منذ لقاء النصر للتعدين يوم 24 فبراير الماضي حين هز حسام باولو الشباك في الجولة العشرين للدوري.

علاوة على أن للمرة الأولى يخسر الزمالك 4 مباريات متتالية بالدوري مع 3 مدربين مختلفين حيث خسر ضد مصر المقاصة وسموحة مع محمد حلمي، قبل أن يرحل ويخسر الزمالك أمام الشرقية تحت قيادة محمد صلاح، وأخيرًا الهزيمة من إنبي مع البرتغالي إيناسيو.

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صائد الكلين شيت

تمكن شريف إكرامي من المحافظ على شباكة نظيفة " كلين شيت " للمباراة السابعة على التوالي، خلال فوز الشياطين الحمر أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليرفع من عدد المباريات التي حافظ على شباكه فيها نظيفة في الدوري هذا الموسم للرقم 19 هذا الموسم في الدوري.

وحافظ الأهلي على سجله خالٍ من الهزائم خلال هذا الموسم، حيث أن الفريق خاض 23 مباراة فاز في 19 وتعادل في 4 ولم يتلقى أي خسارة، مسجلًا 40 هدفًا فيما تلقت شباكه 4 أهداف، حاصدًا 61 نقطة.

ملك ضربات الجزاء

عزز نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، رقمه كأكثر الأندية حصولًا على ركلات الجزاء هذا الموسم خلال لقاءه أمام المقاولون العرب، بعد احتساب الحكم لصالحه ركلتي جزاء، حيث احتسب للفريق الفيومي 11 ركلة جزاء سجل من بينهم 9 ركلات جزاء وأهدر ركلتين فقط.

كما أكد أحمد الشيخ انفراده بجدول الهدافين الذي يتصدره بـ 14 هدفًا، وياتي خلفه أحمد جمعة لاعب المصري البورسعيدي بتسجيله 10 أهداف، كما عزز الفريق الفيومي رقمه المميز كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف بـ 47 هدفًا، ليأتي خلفه بـ 40 هدفًا.

فوز تاريخي

تمكن نادي النصر للتعدين بقيادة مديره الفني أحمد كشري، من تحقيق رقم تاريخي للفريق، بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بالدوري الممتاز، أمام ( وادي دجلة 2-1 في الجولة الـ 23.. الداخلية 1-0 في الجولة الـ 24)، ليصبح رصيد الفريق 16 نقطة جمعهم من 23 مباراة فاز في 4 وتعادل في 4 وتلقى 15 هزيمة، مسجلًا 18 هدفًا فيما تلقت شباكه 47 هدفًا.

فك النحس

تغلب نادي أسوان بقيادة مديره الفني أسامة عرابي، على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف، ليفك الفريق نحس تعادلاته خلال الفترة الماضية، بعد تعادله في خمس مباريات على التوالي أمام ( الدخلية 1-1، طنطا 1-1، بتروجيت 1-1، الاتحاد السكندري 3-3، الإنتاج الحربي 1-1).