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فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

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فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

أثار الفيديو الذي نشره تنظيم داعش في سيناء على حسابه على تويتر ضجة كبيرة والذي جاء تحت مسمى “صاعقات القلوب” والذي يوثق ما يقرب من 50 حالة قنص لجنود وضباط مصريين في سيناء، من خلال قناصي التنظيم، وقد علق الناشط وائل عباس على ذلك الفيديو بوصفه بالمرعب، الذي يكشف عن مدى تطور التنظيم وامتلاكه لأسلحة ولقناصين ومقاتلين على مستوى عالي جداً.

بينما أكد خالد علي المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي أن ذلك الفيديو يزيد المصريين فخراً واحتراما لجيشهم ولدمائهم، التي ما زالت تسيل حفاظاً على أرض في سيناء، وفي ذات الوقت علق الصحفي عبدالرحيم علي بقوله “قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار”، أما الناشط مالك عدلي فقد وصف الفيديو بالمرعب وطالب بضرورة تحرك النظام المصري لمواجهة ذلك الخطر الكبير.

في إطار آخر كشف محللون أنه أثناء عرض الفيديو ظهرت بندقية القنص “صياد 50–AM”، وهي سلاح إيراني متطور مما دفعهم إلى التأكيد على أنه أول دليل مادي يكشف عن علاقة التنظيم بدولة إيران على حد وصفهم، ويؤكد الشكوك التي كانت تشير إلى ذلك منذ ظهور ذلك التنظيم في دولة العراق.

 

المصدر:مصرفايف

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