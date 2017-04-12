مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت قرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، حادثًا مؤسفًا، إذ سقط طفل يدعى "أحمد محمد عطا"، في بيارة مشروع الصرف الصحي، وحاول عدد من الأهالي إخراجه لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت قوات من الشرطة والحماية المدنية لإخراج الجثة، وسط حالة من الحزن بين أهالي الطفل.

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة، فيما نُقل الطفل إلى المستشفى المركزي لتشريح الجثمان.