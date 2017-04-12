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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد

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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

أصيب 13 شخصا أغلبهم من طلاب المدارس، اليوم، إثر انقلاب سيارة مكروباص بطريق "الخارجة ـ باريس" بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا بانقلاب مكروباص أجرة بطريق الخارجة باريس، وإصابة 13 شخصا، أغلبهم طلاب مدارس من قرى مركز باريس.

وأصيب كل من: حنان مصطفى جابر، طاهر محمد راضي عبد النعيم، سماح فوزي رمضان، صابر محمد راضي، أسماء السيد رمضان، إبراهيم علي، محمد جمال، سهام محمد أحمد، على محمد أحمد سلام, ميمون على عبدالرحمن، واثنين آخرين.
تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

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