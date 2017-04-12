ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بدمياط، اليوم الأربعاء، حملة موسعة شملت عددًا من الأسواق، لمواجهة جشع التجار والاستعداد للاحتفالات بأعياد "شم النسيم"، ونجحت في ضبط "م.م"، 45 عامًا، مالك محل بقالة، ويقيم في قرية البصارطة، بعد أن تبين حيازته لحوالي 70 كيلو جرام من الجبن الأبيض غير صالح للاستخدام الآدمي.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على "خ.ش"، 38 عامًا، مالك أحد محلات سوق القنطرة، لحيازته 50 كيلو جرام من الأسماك، منتهية الصلاحية، من بينها "فسيخ" و"جمبري" و"وطواط"، كما جرى القبض على "ب.أ"، 45 عامًا، لحيازتها كميات كبيرة من زيت الطعام التمويني في مخزن خاص بمحل بقالة تملكه، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

وتحررت المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.