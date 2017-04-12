أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟

Google+ Print
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟

مصراوي Masrawy

أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، الأكلات التي من المعروف أن لها بعض التأثيرات غير الصحية، على الإنسان، ولكن هل إحدى الأكلتين أقل ضررًا من غيرها؟

أكدت خبيرة التغذية دكتورة "مها رداميس" أن الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ، وذلك لأنها تحتوي على كمية ملح أقل، بالإضافة إلى أن تسخينها على النار أو وضعها في الفرن، يساعد على التخلص من أي بكتيريا بفعل درجة الحرارة العالية.

كما أوضحت "رداميس" بأحد البرامج التيلفزيونية أنه إذا أردنا تناول الفسيخ فيجب أن يكون بكميات قليلة جدًا، مع تناول البصل الأخضر والكثير من الليمون والخل والذي يساعد على تقليل التقلصَات وانتفاخات المعدة التي تحدث بعد تناول هذه الوجبة، لأن الليمون والخل يساعدان على قتل البكتيريا الضارة الموجودة بالفسيخ.

وأضافت "رداميس" أن الفسيخ والرنجة للأسف ضررهما أكبر من نفعهما، إلا أن أكلهما مازال عادة ترتبط بأعياد الربيع منذ القدماء المصريين.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين