بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

سمر العشري

قال خبراء الأرصاد الجوية اليوم محذرين من الطقس الغير مستقر والذي تمر به الدولة المصرية اليوم، حيث أشار الخبراء إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على جبال البحر الأحمر وبعض المناطق في سيناء، وذلك بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد.

رياح محملة بالأتربة

وأضاف الخبراء من خلال تصريحاتهم التليفزيونية لبرنامج “8 الصبح”، والمذاع على قناة ” دي أم سي” الفضائية المصرية اليوم الأربعاء، أنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب نهاراً بارد ليلاً.

كما أكد الخبراء أن الرياح الجنوبية الغربية سوف تنشط وتكون محملة بالرمال والأتربة على اغلب أنحاء الدولة المصرية.

وضرب الطقس السيئ عدد من محافظات مصر صباح اليوم منها الإسكندرية واسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف الذي حدثت فيها إصابات للمواطنين وتم نقلهم للمستشفى.

إصابات بين المواطنين

وأفادت مصادر طبية بمستشفى بني سويف العام استقبال جثة ” تامر مختار عبد الفتاح” عامل سقط من أعلى فندق بسبب العاصفة الترابية، كما تم استقبال ” أميرة محمد أحمد 23 سنة” مصابة بجرح في الرأس بسبب سقوط جدار المنزل عليها، وتم استقبال ” بركات شاكر بباوي 53 سنه” لسقوط أخشاب عليه، واحمد ربيع محمد 34 سنه لسقوط لافته عليه مصاب بجرح قطعي في الرأس.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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