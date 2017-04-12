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القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

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القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

التحرير

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قال محمد عيسى، رئس الإدارة المركزية لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة، إنه ينتظر رد رئيس مجلس إدارة شركة "هني ويل"، بخصوص تنظيم جلسة تفاوض ودية لإنهاء أزمة العمال الممنوعين من دخول الشركة والعاملة المُضربة بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وأضاف عيسى لـ"التحرير" أنه في تواصل مستمر مع رئيس مجلس الإدارة، ويسعى لإنهاء أزمة العمال الذين تم نقلهم لفرع 6 أكتوبر، وديًا، وخاصًة أنه قرار متروك للإدارة ، كما يسعى لإنهاء أزمة العمال الصادر ضدهم حكم بفصلهم من العمل.

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وكان 10 من العمال من بينهم سيدتين قد افترشوا الطريق أمام بوابة الشركة 2 أبريل الماضي، بعد أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة، بحذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة، من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر.

ويستمر اضراب السيدة نجوى فؤاد عن الطعام "عاملة بشركة هني ويل وعضوة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة " ليدخل يومه العاشر منذ أن بدأته في 2 إبريل الماضي ، احتجاجًا على منعها من دخول الشركة بسبب وجود حكم قضائي قضى بفصلها هي وعدد من زملائها ولم يتم إخطارهم به، كما ذكروا.

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التحرير

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