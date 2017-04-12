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محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

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محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

التحرير

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قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن أجهزة المحافظة  رفعت حالة الطوارئ لتأمين كافة دور العبادة والأهداف الحيوية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوي، تصل قيمة الواحدة منها حوالى  97 ألف جنيه.

وأصدر عشماوي تعليمات مشددة بعدم قطع الكهرباء نهائيا بمصانع «وظيفتك جنب بيتك»، بكفر شكر، لمساندة الشباب والعاملين بها موجها حديثه لمسئولى الكهرباء: «لو فى صيانة هتم فى المنطقة اللى فيها المصانع  بلاش فى مواعيد العمل  عايزين الناس تاكل عيش ونشجعهم».

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وشدد المحافظ  خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المدن والأحياء، على ضرورة مراجعة ظاهرة انتشار القمامة والأتربة ومخلفات المباني على مستوي  مدن المحافظة، وخاصة مدينة بنها.


ووجه المحافظ مدير المرور اللواء  محمد درويش بمنع وقوف أي سيارات أمام مستشفى بنها الجامعي وكل المستشفيات بالمحافظة  سواء كانت ملاكي أو اجرة وترك مداخل المستشفيات  خالية من أي إشغالات لتتمكن سيارات الإسعاف من نقل المصابين والتسهيل على طاقم الإسعاف والتمريض بالمستشفى لنقل المريض واسعافه بشكل  أسرع .

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التحرير

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