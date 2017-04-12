محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تهتم بتنمية سيناء عن طريق تنفيذ مشروعات متعددة في كافة المجالات خاصة الإسكان والتعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء وأن الرئيس السيسي وجه بوصول كافة الخدمات إلى القرى والوديان النائية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ بمدينة دهب اليوم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة دهب بتكلفة 56 مليون جنيه، رافقه خلالها اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء طارق لطفي رئيس المدينة وعلي حمادة نائب رئيس المدينة.



وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد أعمال التطوير في مسار طريق العصلة ووحدة شبكات الطرق وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي وطريق مدرسة الشهيد ياسر الحديدي وطريق القوات متعددة الجنسيات.

وأشار فودة إلى أن هذه المرحلة هي الثالثة في مراحل تنمية وتطوير مدينة دهب.