أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت

Google+ Print
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا الخميس هما ذروة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإصدار بيان تحذيري قبل بدء هذه الموجة بحوالي 48 ساعة .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج “صباح البلد” الذي يتم عرضه على القناة الفضائية “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الموجة مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يشهد مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، لافتا إلى أنها تصل لحد السيول على مدن سيناء والعريش وشمال الصعيد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار