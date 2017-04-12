الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا الخميس هما ذروة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإصدار بيان تحذيري قبل بدء هذه الموجة بحوالي 48 ساعة .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج “صباح البلد” الذي يتم عرضه على القناة الفضائية “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الموجة مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يشهد مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، لافتا إلى أنها تصل لحد السيول على مدن سيناء والعريش وشمال الصعيد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر:مصرفايف