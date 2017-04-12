بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود بكار:

عقد نقباء وممثلو النقابات المهنية المختلفة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمساندة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمحاربة الإرهاب، على إثر حادث استهداف كنيستين في طنطا والإسكندرية يوم الأحد الماضي.

وخلال الاجتماع أكد الحضور على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجلسًا أعلى لمواجهة الارهاب، إلى جانب تأييد جهود مجلس النواب لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية.

وناشد الاجتماع المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقدم لهم الدعم، إضافة إلى مناشدة الإعلاميين مراعاة مواثيق الشرف الإعلامية.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه لا يوجد دولة تستطيع الانتصار في حربها ضد الإرهاب منفردة، بل تحتاج إلى شعب ونخبة واعيين بخطورة تلك المعركة.

وأضاف عاشور خلال كلمته بمؤتمر النقابات المهنية: "لم نأت لندافع عن الإسلام، فهو ليس في قفص الاتهام، وهو برئ من سفك الدفاء وعمليات القتل التي تقوم بها تلك الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ، كالدواء المر للخروج من المعركة التي تدفع إليها مصر من قبل تلك الجماعات، مطالبا أجهزة الأمن بحسن استخدام تلك الألية الاستثنائية والابتعاد عن الاستخدام التاريخي السيء لها، وعدم استخدامها في مواجهة المواطن العادي، متابعا: "نحن لسنا في حالة رفاهية للحديث عن رفض الطوارئ، وذلك في غير محله الآن".