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محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

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محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

مصراوي Masrawy

نادية عبده محافظ البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، من الموظفين يزوّرون تصاريح الحفر بشبكات المرافق والبنية التحتية، إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مقدمة من المهندس سعد غراب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، جاء فيها أنه أثناء مروره بالمدينة، وطلبه لتصريحات الحفر الخاصة ببعض الأعمال الجارية، واستدعاء مندوب استخراج التصاريح التابع للوحدة المحلية بمركز معلومات البنية التحتية، وشبكة المرافق، أفاد بتزوير توقيعه على التصاريح.

وشددت المحافظ، على فحص جميع التصاريح الصادرة من الوحدة المحلية لأعمال الحفر لتوصيل البنية الأساسية، وكذلك التصاريح الخاصة بالمباني والمنشآت للمواطنين والهيئات.

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