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بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

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مصراوي Masrawy

لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (1)لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (1)

لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (2)لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (2)

لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (3)لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (3)

لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (4)لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (4)

لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (5)لجان الانتخابات بدائرة تلا الشهداء (5)

المنوفية - مروة فاضل:
 
شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء"، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، هدوءًا تامًا، حيث خلت معظم اللجان من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، عقب إسقاط عضوية محمد أنور السادات.

 ويتنافس 22 مرشحًا على المقعد الخالي.
 
ويحاول المرشحون في الوقت الجاري حشد أنصارهم وأقاربهم للإدلاء بأصواتهم في القرى التابعة، قبل إغلاق صناديق اليوم الثاني للتصويت وحسم المقعد.
 
من جهته، قال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية: "إن الانتخابات تمر بهدوء شديد وسط إقبال ضعيف من الناخبين ونسبة تصويت لا تتعدى 5%، بينما تزيد نسبة التصويت في عدد من القرى لتصل إلى 17%".
 
يذكر أن محافظة المنوفية شهدت، أمس الثلاثاء، بدء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز تلا والشهداء، حيث يبلغ عدد الناخبين 409 آلاف، في 192 لجنة و104 مقار انتخابية.
 

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