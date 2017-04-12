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بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يقدم العزاءمحافظ أسوان يقدم العزاء

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محافظ أسوان يقدم العزاء (3)محافظ أسوان يقدم العزاء (3)

محافظ أسوان يقدم العزاء (4)محافظ أسوان يقدم العزاء (4)

محافظ أسوان يقدم العزاء (5)محافظ أسوان يقدم العزاء (5)

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محافظ أسوان يقدم العزاء (7)محافظ أسوان يقدم العزاء (7)

أسوان ـ إيهاب عمران:

قدم اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، واجب العزاء للأخوة الأقباط بكنيسة العذراء مريم بدراو، في شهداء الوطن بتفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، حيث استقبله القمص إبراهيم عبد المسيح، راعي الكنيسة.

وأكد المحافظ أن الأمن هو مسؤولية كل مواطن يعيش على أرض ، لأنه يستهدف الجميع دون فرق بين مسلم ومسيحي، حيث اختلطت الدماء والأحزان لأبناء الوطن والمصير الواحد.

وأضاف حجازي بأن الترابط والتلاحم والتماسك الذي تشهده مصر حالياً بين المسلمين والمسيحيين لم يحدث من قبل، وهو أفضل بكثير مما كان في الستينيات والسبعينيات، وضرورة استغلاله لدعم العملية الأمنية.

ومن جانبه، قدم القمص إبراهيم عبد المسيح، نيابة عن الأنبا هدرا ومسيحيي دراو، شكره الجزيل للمحافظ على مشاعره الطيبة ولفتته الكريمة، بحرصه على تقديم التعازي، مؤكداً: "كلنا ثقة في قيادتنا السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح في مواجهتها للإرهاب، والوقوف صفاً واحداً لكي نردع هذه الاعتداءات الآثمة ومحاولات الاستغلال السيئ لشبابنا من قوى الشر".

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