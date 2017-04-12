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بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

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مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين لن تقع في مستنقع الإرهاب (1)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (1)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (2)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (2)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (3)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (3)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (4)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (4)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (5)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (5)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (6)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (6)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (7)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (7)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (8)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (8)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (9)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (9)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (10)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (10)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (11)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (11)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (12)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (12)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (13)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (13)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (14)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (14)

نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (15)نقيب الصحفيين مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب (15)

كتبت-هاجر حسني:
تصوير - محمود بكار:

أدان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، قائلًا: "إننا أمام حدث كبير، شعرنا خلاله بالمرارة، ولم يُفرق الإرهاب بين مواطن وآخر، فالمستهدف هو الشعب المصري كله وزعزعة أمنه واستقراره".

أضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر الذي دعا له رؤساء النقابات المهنية، تحت عنوان "مصر في مواجهة الإرهاب" وانعقد اليوم الأربعاء، أن العمليات الإرهابية هيّ محاولة للوقيعة بين الشعب المصري و"لن تقع مصر في مستنقع الإرهاب أبدًا".

وتابع: "حينما يتكمن الإرهاب من رقبة دولة لن يتركها، ومصر لن تصبح الصومال".​

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