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فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟

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فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟

مصراوي Masrawy

متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟

كتب - علي أحمد:

يحتفل المصريون، الاثنين 17 أبريل بأعياد الربيع "شم النسيم"، وبعدها بـ 40 يوماً سيستقبلون شهر رمضان المبارك، فهل من المتوقع أن تتزامن المناسبتان معاً في الأعوام القادمة؟

بالاعتماد على الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان تتقدم بدايته كل عام 11 يوماً تقريباً، في الوقت الذي يكون يوم شم النسيم معروفاً سلفاً.

ووفقاً لهذه الحسابات سيشهد عام 2022 تزامن يوم شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، وتحديدا في يوم 24 من الشهر الفضيل.

وفي عام 2018 سيوافق شم النسيم يوم 9 أبريل، فيما يبدأ شهر رمضان 16 مايو، وفي عام 2019 سيوافق شم النسيوم يوم 29 أبريل، فيما يبدأ شهر الصيام يوم 5 مايو، فيما سيأتي شم النسيم يوم 20 أبريل عام 2020 وفي هذا العام سيبدأ شهر رمضان يوم 24 أبريل، ويوافق شم النسيم يوم 5 أبريل 2021 فيما يوافق رمضان يوم 13 أبريل، قبل أن يتزامنا معاً في 2022، حيث يوافق شم النسيم يوم 25 أبريل، فيما يوافق رمضان يوم 2 أبريل أي أن شم النسيم سيكون في هذا العام يوم 24 رمضان.

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