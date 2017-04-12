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"العمال الكردستاني" يعلن مسؤوليته عن انفجار استهدف مركز شرطة بتركيا

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"العمال الكردستاني" يعلن مسؤوليته عن انفجار استهدف مركز شرطة بتركيا "العمال الكردستاني" يعلن مسؤوليته عن انفجار استهدف مركز شرطة بتركيا

مصراوي Masrawy

انفجار استهدف مركز شرطة بتركيا

اسطنبول - (د ب أ)
أعلن الجناح المسلح لحزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن انفجار استهدف أمس الثلاثاء مركز شرطة في محافظة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، منددا بـ"النظام الفاشي" الذي يحكم البلاد.

وانتقد البيان أيضا الاستفتاء الذي يجرى الاحد المقبل حول توسيع السلطات الرئاسية وأدان أيضا ما وصفه بأنه معاملة سيئة للسجناء الاكراد، بما فيهم السياسيين.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن الانفجار الذي وقع أمس بمحافظة ديار بكر وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مركز للشرطة لصيانة المدرعات ناجم عن "هجوم إرهابي".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عنه القول اليوم إن الانفجار الذي وقع أمس بمنطقة باجلر بمحافظة ديار بكر، التي يشكل الأكراد الأغلبية فيها، قد أسفر أيضا عن إصابة 12 آخرين.

والقتلى هم مدنيان يعملان بالمركز وضابط شرطة. وتسبب الانفجار في حدوث أضرار كبيرة.

ووقع الانفجار قبل أيام قليلة من الاستفتاء المقرر على تعديلات دستورية توسع الصلاحيات الرئاسية.

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