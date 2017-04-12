بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

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ظهر الغضب الشديد على عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القلعة الحمراء أمام نظيره الاتحاد، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، بالدوري المصري الممتاز.

وعلمت التحرير أن اللاعب سيطر عليه غضب شديد بعد عدم الدفع به خلال مواجهة الاتحاد، في ظل عدم ظهور زميله الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، بشكل جيد بمباراة الفريق السكندري.

وخلال عمليات الإحماء تحت قيادة أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق، أبدى «جمال» غضبه الشديد، بعد الدفع بالنيجيري جونيور أجايي، بدلًا من كوليبالي.

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ولم يتقبل عمرو جمال الأمر وبقى خلف المرمى بمفرده، وتُسيطر عليه حالة غضب شديدة، وفور إطلاق صافرة حكم لنهاية المباراة، توجه اللاعب لغرفة الملابس مباشرة، وحاول أنيس الشعلالي في تهدئة عمرو جمال، إلا أن محاولته بائت بالفشل.

الجدير بالذكر أن عمرو جمال مهاجم الأهلي لم يشارك مع الفريق منذ مباراة الداخلية، ببطولة الدوري، إطلاقًا في ظل تألق سليماني كوليبالي، بعد مباراة الداخيلية وبتروجيت وأخيرًا مشاركته أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ24، بالدوري العام.