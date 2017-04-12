أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

Google+ Print
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ظهر الغضب الشديد على عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القلعة الحمراء أمام نظيره الاتحاد، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، بالدوري المصري الممتاز.

وعلمت التحرير أن اللاعب سيطر عليه غضب شديد بعد عدم الدفع به خلال مواجهة الاتحاد، في ظل عدم ظهور زميله الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، بشكل جيد بمباراة الفريق السكندري.

وخلال عمليات الإحماء تحت قيادة أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق، أبدى «جمال» غضبه الشديد، بعد الدفع بالنيجيري جونيور أجايي، بدلًا من كوليبالي.

شاهد أيضا

ولم يتقبل عمرو جمال الأمر وبقى خلف المرمى بمفرده، وتُسيطر عليه حالة غضب شديدة، وفور إطلاق صافرة حكم لنهاية المباراة، توجه اللاعب لغرفة الملابس مباشرة، وحاول أنيس الشعلالي في تهدئة عمرو جمال، إلا أن محاولته بائت بالفشل.

الجدير بالذكر أن عمرو جمال مهاجم الأهلي لم يشارك مع الفريق منذ مباراة الداخلية، ببطولة الدوري، إطلاقًا في ظل تألق سليماني كوليبالي، بعد مباراة الداخيلية وبتروجيت وأخيرًا مشاركته أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ24، بالدوري العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا