يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عبر يحيى الدرع، لاعب المنتخب الوطني المعار لفريق النادي الأهلي لكرة اليد، عن شعوره بالفخر الشديد للعب بقميص الأهلي خلال بطولة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، لافتًا إلى أنه يتمنى العودة من المغرب بالبطولتين خاصة لقب السوبر أمام الزمالك.

وأوضح الدرع أن مباراة السوبر تعتبر «دربي العرب» بالفعل، وأنها ستكون صعبة نتيجة ظروف كل فريق، ولرغبة الزمالك في تعويض ما خسره الموسم الجاري من نقاط سواء في الدوري أو خروجه من كأس مصر.

شاهد أيضا

وأضاف أن الأهلي سوف يتسلح بالمعنويات المرتفعة والروح القتالية؛ من أجل الظهور بصورة قوية والمنافسة على اللقب.

وأوضح الدرع أن مشاركته مع الفريق في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والفوز بها، ساعده بشكل كبير على استيعاب فكر الجهاز الفني والانسجام بسرعة مع اللاعبين، موجها الشكر للجهاز الفني، بقيادة الكابتن عاصم حماد على الاستعانة بخدماته خلال البطولتين.