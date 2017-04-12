الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

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رفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إجراء تعديلات على لائحة كأس مصر، بعد اعتراض النادى الأهلى عليها، ومطالبته بتغييرها، وتخفيض الغرمات الموقعة عليه والتي بلغت 300 ألف جنيه، بسبب عدم ارتداء اللاعبين إعلانات الشركة الراعية للجبلاية خلال مباراتى كأس مصر، فى دور الـ32 والـ16.

كان مسئولو الأهلي طالبوا بتخفيض الغرامات خاصة وأن اجمالى الغرامات قد يصل إلى 3 ملايين جنيه،في حال الوصول إلى النهائي بينما يحصل بطل المسابقة على مليون و500 ألف جنيه فقط.

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وكشف مصدر في إتحاد الكرة أن تغريم النادى الأهلى 300 ألف جنيه هو قرار سارى وفقا للائحة المعمول بها منذ عام 2004 ولن يتم التراجع عنه خاصة وأن النادي شارك في بطولات الكأس طوال هذه الفترة ويعلم جيدًا بنود اللائحة.

كان شيرين شمس، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، قد أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر، التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخرًا.