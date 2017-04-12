بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب

أسيوط - أسامة صديق:

ندد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بما شهدته مصر الأيام الماضية من جرائم إرهابية، استهدفت تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أرواح الأبرياء من المدنيين وقوات الشرطة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتفقدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط في الجلسة الختامية للمؤتمر الـ31 لكلية الطب بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال، نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد كلية الطب.

وأشاد المهندس ياسر الدسوقي بدور جامعة أسيوط، وما تقدمه من دور تنموي متميز في كثير من المجالات الخدمية بصفة عامة، وما تقدمه من رعاية صحية متميزة للمرضى من شتى محافظات الصعيد بصفة خاصة.

وأعرب الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، عن ثقته في قدرة مصر والمصريين على صد ما يواجهه الوطن من حرب شرسة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، مؤكداً أن تلك الأزمات تزيد من تلاحم الشعب المصري ووحدته ويعكس ما يتمتع به من وعي سياسي ووطنية.