نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا

أبوجا - (د ب أ)

اعتقلت نيجيريا عدة أعضاء من جماعة "بوكو حرام" الارهابية، الذين كانوا يخططون لمهاجمة السفارتين البريطانية والامريكية في العاصمة، أبوجا، طبقا لمسؤول حكومي اليوم الاربعاء.

فقد اعتقلت إدارة خدمات الدولة خمسة من أفراد الجماعة، لصلتهم بميليشيا تنظيم داعش في ولاية "كابيتال تيريتوري" وولاية بينو وسط نيجيريا أواخر مارس الماضي، طبقا للمتحدث باسم الادارة توني أوبويو.

وأضاف المتحدث أن الارهابيين "رسموا خططا محكمة لمهاجمة السفارتين ومصالح غربية أخرى" في أبوجا و"يخضعون لتحقيقات" بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتفرض جماعة "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمناطق الواقعة شمال شرق نيجيريا وشنت هجمات أيضا في تشاد المجاورة والنيجر والكاميرون.

ويتمثل هدف الجماعة في فرض تفسير صارم للشريعة الاسلامية.