أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا

Google+ Print
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا

مصراوي Masrawy

نيجيريا تعتقل 5 أشخاص

أبوجا - (د ب أ)

اعتقلت نيجيريا عدة أعضاء من جماعة "بوكو حرام" الارهابية، الذين كانوا يخططون لمهاجمة السفارتين البريطانية والامريكية في العاصمة، أبوجا، طبقا لمسؤول حكومي اليوم الاربعاء.

فقد اعتقلت إدارة خدمات الدولة خمسة من أفراد الجماعة، لصلتهم بميليشيا تنظيم داعش في ولاية "كابيتال تيريتوري" وولاية بينو وسط نيجيريا أواخر مارس الماضي، طبقا للمتحدث باسم الادارة توني أوبويو.

وأضاف المتحدث أن الارهابيين "رسموا خططا محكمة لمهاجمة السفارتين ومصالح غربية أخرى" في أبوجا و"يخضعون لتحقيقات" بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتفرض جماعة "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمناطق الواقعة شمال شرق نيجيريا وشنت هجمات أيضا في تشاد المجاورة والنيجر والكاميرون.
ويتمثل هدف الجماعة في فرض تفسير صارم للشريعة الاسلامية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل