إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم أشرف طه، لفضية المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ربة منزل بطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها بمنطقة السلام، وحددت جلسة 13 يوليو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين، وعضوية المستشارين عادل سيد جبر، وهاني محمد فايز، وسكرتارية أشرف صلاح، وجاد كنعان.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، عن قيام المتهم أشرف، خراط، بقتل المجني عليها "هند.م" عمدا مع سبق الإصرار، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين"، وعندما شاهدها خنقها بيديه، وسدد لها عدة طعنات في العنق والصدر، ما أودى بحياتها في الحال.

وتوصلت تحريات الضابط حسام محمد علي، رئيس مباحث السلام إلى أن الدافع وراء ارتكاب جريمته، هو سوء معاملة المجني عليها لزوجة والد المتهم وأشقائه الصغار، فقرر قتلها، وفي الصباح افعل معها مشاجرة ودفعها على أحد الأسرة وخنقها وسدد لها عدة طعنات.

وكشفت تقرير الطب الشرعي ان واقعة الوفاة جائزة الحدوث بـ"سكين"، وأشارت إلى وفاة جنين أنثى، وتعزى وفاتها إلى وفاة الأم.