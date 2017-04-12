تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:



طالب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الطلاب حفظة القرآن الكريم، الفائزين بمسابقة مديرية التربية والتعليم لهذا العام، بنشر ثقافة الاعتدال وقبول الآخر ومحاربة التطرف الفكري بوسطية الإسلام السمحة.



جاء ذلك خلال احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، اليوم الأربعاء، التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمركز الاستكشافي بوسط مدينة قنا.



هذا وكرم اللواء الهجان، 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم، بشهادات تقدير واستثمار بمبالغ مالية، وسط حضور كبير للقيادات التنفيذية والشعبية، ومديري التربية والتعليم.

