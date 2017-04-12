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عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام

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عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام

في واقعة مؤلمة شهدتها مدينة الغردقة منذ قليل، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، بياناً بشأن وصول 3 جثث لمستشفى الغردقة العام، فيما كشف مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، تفاصيل، وسبب مصرع الأشخاص الثلاثة.

وقالت الصحة، بأنه ثلاثة عمال صرف صحي، لقوا مصرعهم، إثر سقوطهم فى بيارة صرف صحى بمنطقة مبارك 11 شمال الغردقة، أثناء عملية تنظيفها، وتم نقل الجثث لمستشفى الغردقة العام وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

 

كان مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا بمصرع ثلاثة عمال صرف صحي فى بيارة صرف صحي أثناء تنظيفها بمنطقة مبارك 11 شمال الغردقة، وتم انتشال الجثث ونقلها لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

المصدر : مصرفايف

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