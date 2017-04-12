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«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

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«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية «الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

التحرير

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كتب: محمد عبدالجليل ويونس محمد

ذكرت وزارة الداخلية، أنه في الآونة الأخيرة دأبت عدد من المواقع على بث أخبار تروج للشائعات وتردد وجود بلاغات حول حدوث تداعيات أمنية بنطاق بعض المواقع الاستراتيجية والمنشآت الهامة، مؤكدة أنه في هذا الصدد، بثت بعض الأخبار في دائرة الترديدات التي تساهم في إثارة البلبلة لدى قطاعات الرأي العام.

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أضافت الداخلية: "تمثلت تلك الأخبار في سماع دوي انفجار بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث لم تتلق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أي بلاغات في هذا الشأن كما قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة المشار إليها ولم يتم العثور على أي دلالات تشير إلى وقوع انفجار وكذا أخبار بشأن العثور على جسم يشتبه في كونه عبوة متفجرة بمحيط جامعة طنطا بمحافظة الغربية وتبين من الفحص سلبية البلاغ وعدم احتواء الجسم على أي مواد متفجرة".

أهابت وزارة الداخلية، بوسائل الإعلام، تحرّي الدقة؛ حال نشر الأخبار وعدم استقائها من غير مصدرها الرسمي لعدم إثارة الرأي العام، كما أشارات إلى أنها ستضطر الجهات الأمنية للجوء إلى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الترديدات.

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التحرير

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