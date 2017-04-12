أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

Google+ Print
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري «بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت -هدى بسيوني:

شكى عدد من بقالي  بالإسكندرية، من فرض وزارة التموين الأرز الهندي ضمن حصصهم التموينية، بعد أن وردتهم شكاوى من المواطنين عن رداءته وإنصرافهم عن شرائه.

وقال محمد فتحي الحلاج رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين أن الشركة العامة لتجارة الجملة، فرضت الأرز الهندي إجباريا على البقالين مقابل صرف 30% سلع حرة للبقال مثل العدس والمكرونة وغيرها.

وأضاف الحلاج لـ "التحرير" أن الأرز الهندي ليس له أي طعم لأن نوعه غريب على المواطن المصري، مما أدى لانصراف المواطنين عنه واستبداله بالأرز المصري، موضحا أن وزارة التموين تورطت في استيراد كميات كبيرة منه، ولن تقوم باستبداله إلا بعد نفاذ الكمية كاملة.

شاهد أيضا

من جانبه أكد مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الأرز الهندي اختياريا للمواطنين، موضحا أنه سلعة مطروحة على المواطن وليست مفروضة.

وأوضح مبارك لـ "التحرير" أن استيراد الأرز الهندى أفاد ولم يضر، حيث ساعد بشكل كبير فى خفض سعر الأرز المصرى الذى وصل إلى 7 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أنه لا بد من تسويقه مع الدولة لمحاربة الاحتكار، مؤكدا ضرورة استيراد كميات أخرى منه بعد نفاذ الكميات الموجودة حاليا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري