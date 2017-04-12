«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

التحرير

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كتبت -هدى بسيوني:

شكى عدد من بقالي التموين بالإسكندرية، من فرض وزارة التموين الأرز الهندي ضمن حصصهم التموينية، بعد أن وردتهم شكاوى من المواطنين عن رداءته وإنصرافهم عن شرائه.

وقال محمد فتحي الحلاج رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين أن الشركة العامة لتجارة الجملة، فرضت الأرز الهندي إجباريا على البقالين مقابل صرف 30% سلع حرة للبقال مثل العدس والمكرونة وغيرها.

وأضاف الحلاج لـ "التحرير" أن الأرز الهندي ليس له أي طعم لأن نوعه غريب على المواطن المصري، مما أدى لانصراف المواطنين عنه واستبداله بالأرز المصري، موضحا أن وزارة التموين تورطت في استيراد كميات كبيرة منه، ولن تقوم باستبداله إلا بعد نفاذ الكمية كاملة.

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من جانبه أكد مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الأرز الهندي اختياريا للمواطنين، موضحا أنه سلعة مطروحة على المواطن وليست مفروضة.

وأوضح مبارك لـ "التحرير" أن استيراد الأرز الهندى أفاد ولم يضر، حيث ساعد بشكل كبير فى خفض سعر الأرز المصرى الذى وصل إلى 7 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أنه لا بد من تسويقه مع الدولة لمحاربة الاحتكار، مؤكدا ضرورة استيراد كميات أخرى منه بعد نفاذ الكميات الموجودة حاليا.