الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية

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قالت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن التعاقد الجديد مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، سيتم من خلاله تنفيذ حوالي 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الجديد والقائمة بجميع المحافظات، مما يتيح توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستهدفة للعاملين بها.

وأكدت جامع أن هناك تعاونا مع البنك الزراعي في مجال التمويل بالمناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، مضيفة أن العقود التي أبرمت بين الطرفين منذ إنشاء الصندوق في عام 1992 وحتى الآن بلغت حوالي 2.46 مليار جنيه، وتم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 120 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة ويشمل ذلك آخر عقدين تم إبرامهما مع البنك في شهري يونيو 2016 وديسمبر 2016 على التوالي وقام البنك بتنفيذها في زمن قياسي.

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جدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قام اليوم بتوقيع تعاقد بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الحيوانية والزراعية الصغيرة مع البنك الزراعي المصري.