«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي على مشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطوير العقاري"، والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

واستعرض علاء والي، فلسفة مشروع القانون، مشيراً إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

شاهد أيضا

وتطرق أعضاء اللجنة لفكرة المشروع التي تأسس عليها والأهداف المرجوه منه في ضوء النشاط العقاري الحالي وسلبياته ومشكلاته، ودارت العديد من الآراء حول نطاق سريان هذا المشروع بقانون للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التى تحقق الواقع العملي، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان، وممثلي شعبة نشاط التطوير العقاري، ورئيس صندوق التمويل العقاري.

وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون للوصول إلى أفضل الرؤى والصياغة التي تحقق الهدف المرجو منها لمشروع القانون.