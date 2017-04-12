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ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

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ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توفير 1000 كرتونه دواجن مجمدة وزن 1300 جرام بسعر 32.5 للفرخة، و10 آلاف كيلو أرز هندي بسعر 6.5 جنيه للكيلو، و500 كرتونة مكرونة وزن 350 جراما للكيس الواحد بسعر 2.25 جنيه، بالتنسيق بين فرع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية بسوهاج، لتوزيعها على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وأوضح عبدالمنعم أنه سيتم بيع تلك السلع بمقرات الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المتابعة، لضمان وصولها لمستحقيها.

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