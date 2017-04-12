محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب

كتبت – مروة شوقي:

أكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الإقبال المتزايد من المواطنين لتقديم طلبات تقنين وضع اليد يثبت قوة الوازع الوطني لدى المصريين وجديتهم في الاستثمار والالتزام بالقانون وسداد حق الدولة.

وأضاف محلب في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الشعور الوطني يفرض على لجنة استرداد أراضي الدولة الإسراع بإجراءات التقنين وفقًا للقانون لكل الجادين وهو ما حدث بالفعل، حيث بدأت اللجنة هذا الأسبوع من خلال هيئة التعمير تسليم العقود لأوائل الحالات التي توافرت لها شروط التقنين، كما بدأت هيئتي التعمير والخدمات الحكومية تسليم شهادات تقنين الإشغالات لعدد كبير من المواطنين، إضافة الى قرارات التصالح على مخالفات تغيير النشاط بعد سداد مرتكبيها حق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، والذي استعرضت خلاله العقود الأولى التي أصدرتها هيئة التعمير، حيث كشف المهندس حمدي شعراوي المدير التنفيذي للهيئة أن العقود الابتدائية ستصدر تباعًا لكل من سدد المقدم المحدد، وسيتم التوثيق وتسليم العقد الأزرق فور اكتمال سداد نسبة ال25 % من قيمة المبلغ.

فيما كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن تلقى الهيئة طلبات للتقنين بلغت حتى أمس نحو خمسة آلاف طلب إضافة الى خمسة ألاف طلب أخر تلقته اللجنة القانونية، وقدرت المساحات المطلوب تقنينها في هذه الطلبات بما يزيد عن مليوني فدان، وتتم حاليًا مراجعتها وتدقيقها، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم كل التيسيرات وتلتزم بتسليم شهادات موثقة لكل من يسدد النسبة المتفق عليها كمقدم للتقنين.​