أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

Google+ Print
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

مصراوي Masrawy

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:
​عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة التنفيذية لتنقية بيانات ؛ لمتابعة التقدم في استكمال قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية.

وقال أحمد المهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إنه اعتبارا من الأول من يوليو سيتم إيقاف البطاقات غير المحدثة.

وأوضح المهدي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن إضافة المواليد الجدد للبطاقات سيتم بعد الانتهاء من عملية تحديث البيانات، مناشدا المواطنين بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوقهم في الحصول على الدعم لمن يستحقه.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير معدلات تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين، حيث أشارت اللجنة إلى أن تلك المعدلات لا تزال ضعيفة ولم تصل نسب إقبال المواطنين على التحديث إلى المستوى الذي يتيح سرعة الانتهاء من إتمام عملية مراجعة وتحديث بيانات 19 مليون مستفيد لديهم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، أن تحديث بيانات منظومة الدعم هو ضرورة قومية ملحة في ضوء ما تتحمله الدولة سنوياً من أعباء مالية ضخمة لا توجه بالكامل إلى الفئات المستحقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي