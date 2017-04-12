الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

كتب - محمد غايات:

​عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة التنفيذية لتنقية بيانات التموين؛ لمتابعة التقدم في استكمال قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية.

وقال أحمد المهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إنه اعتبارا من الأول من يوليو سيتم إيقاف البطاقات غير المحدثة.

وأوضح المهدي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن إضافة المواليد الجدد للبطاقات سيتم بعد الانتهاء من عملية تحديث البيانات، مناشدا المواطنين بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوقهم في الحصول على الدعم لمن يستحقه.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير معدلات تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين، حيث أشارت اللجنة إلى أن تلك المعدلات لا تزال ضعيفة ولم تصل نسب إقبال المواطنين على التحديث إلى المستوى الذي يتيح سرعة الانتهاء من إتمام عملية مراجعة وتحديث بيانات 19 مليون مستفيد لديهم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، أن تحديث بيانات منظومة الدعم هو ضرورة قومية ملحة في ضوء ما تتحمله الدولة سنوياً من أعباء مالية ضخمة لا توجه بالكامل إلى الفئات المستحقة.