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رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة

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رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة

مصراوي Masrawy

علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب محمد غايات:

قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن عدد قضايا الفساد التي تم التعامل معها منذ يوليو الماضي بلغت 1132 قضية، وتم رد 132 مليار جنيه إلى خزانة الدولة، خاصة من قطاع السكة الحديد وأراضي الدولة التي تم بيعها في أوقات سابقة بأقل من ثمنها.

وأضاف رزق في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن النيابة الإدارية تتصدى لأي قضايا فساد من أي نوع وفي أي جهة ولا تهاون في رد الحقوق لأصحابها.​

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