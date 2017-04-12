"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، اليوم الأربعاء، إنه تم حل أزمة ماكينات صرف السلع التموينية والتي استمرت لـ 7 أيام متتالية، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع للمواطنين بنسبة 40%.

وكان "نادي" أعلن -في وقت سابق- معاناة منافذ بقالي التموين من تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية، موضحًا أن ماكينات صرف المقررات التموينية محددة بعددٍ معين من العمليات، على أن يتم تفريغها من قِبل الشركات "أونلاين"، وهو ما لم يتم، مما أدى إلى توقف عمليات الصرف إلا في المنافذ التي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى.

يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اجتمع مع بقالي التموين، الأربعاء الماضي، لبحث عدة مشكلات منها أزمة ماكينات صرف المقررات، وخلص الاجتماع إلى وجوب اجتماع بقالي التموين مع الشركات الثلاث المسؤولة عن البطاقات الذكية.​