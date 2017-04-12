بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، تشييع جنازة الرائد أحمد محي الدين النمر، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، الذي استشهد إثر اصابته بطلق ناري، عقب عودته من مأمورية شرطية.

حضر الجنازة اللواء مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، وقيادات المديرية، والمئات من الأهالي وأقارب الشهيد.

استشهد رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، أمس، نتيحة إصابته بطلق نارى بالجسم عن طريق الخطأ، أثناء تنظيف سلاحه الخاص، بعد عودته من حملة أمنية بدير الجنادلة.

واستقبل مستشفى الشرطة، رئيس المباحث، ولكنه استشهد بعد وصوله بدقائق.