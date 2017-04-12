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بالصور.. تلاميذ البحيرة يشكلون بأجسادهم عناقًا بين الهلال والصليب

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مصراوي Masrawy

تلاميذ البحيرة يشكلون بأجسادهم عناقًا بين الهلال والصليب (1)تلاميذ البحيرة يشكلون بأجسادهم عناقًا بين الهلال والصليب (1)

تلاميذ البحيرة يشكلون بأجسادهم عناقًا بين الهلال والصليب (2)تلاميذ البحيرة يشكلون بأجسادهم عناقًا بين الهلال والصليب (2)

البحيرة - أحمد نصرة:

ضرب تلاميذ ومعلمو مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية، بإدارة إيتاي البارود، محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، نموذجا رائعا لوحدة شعب ، بعدما شكلوا بأجسادهم نموذجا ضخما للعناق بين الهلال والصليب.

وردد التلاميذ وراء مدير المدرسة: "تحيا مصر.. اللهم احمي مصر، وشعب مصر، وجيش مصر، وشرطة مصر".  

وقال نادر الأسيوطي، مدير المدرسة: "هذه اللفتة البسيطة أقل ما يمكن أن تقدمه أسرة المدرسة، تضامنا مع أشقائنا المسيحيين وتعازيا لهم ومساندة لجيش وشرطة مصر، وتعازيا لشهداء الشرطة، وتحيا مصر محفوظة بالأمن والسلام وتكاتف شعبها ضد كل حاقد وكاره لها".

ووقع انفجاران، الأحد الماضي، استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

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