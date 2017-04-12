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عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

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عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

التحرير

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تقدم محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن عدم تنفيذ وتطبيق التعريفة الخاصة بالمياه والصرف الصحي، إعمالًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

أضاف عبدالغني - في طلب الإحاطة - اليوم الأربعاء، أن وزارة الإسكان والمرافق تماطل في تطبيق نظام التعريفة الخاصة بالمياه والصرف الصحي، رغم الاتفاق مع مسؤولي الوزارة الذين تم تكليفهم بدراسة الأمر، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معه من قبل مسؤولين بالوزارة على تطبيق التعريفة في المحاسبة الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

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أوضح عبدالغني، أن الوزارة قررت عدم تحميل أي أعباء على الميزانية ورفع العبء عن كاهل ملايين المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والوسطى، مطالبًا ، بسرعة تنفيذ وتطبيق نظام التعريفة الخاصة بالمياه والصرف الصحي. 

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التحرير

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